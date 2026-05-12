和光は、グランドセイコーの和光限定モデル第40作となる「グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル」を6月4日に発売する。5月8日より予約受付を開始した。グランドセイコー ヘリテージコレクション 和光限定モデル革ベルトつきグランドセイコーの和光限定モデルは、2002年のスタート以来、通常モデルとは異なるカラーリングや意匠を採用してきたシリーズとして知られる。近年も44GSケースを採用した限定モデルや、