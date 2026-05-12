ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１１日（日本時間１２日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発し、５回０／３を１本塁打を含む６安打３失点、５三振２四死球で勝敗は付かなかった。打者２３人に９１球で最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした。６回３失点で今季初のクオリティースタート（６回以上投げ、自責点３以下＝ＱＳ）で初勝利を挙げた２日（同３日）のカージナルス戦から中８日での先発