後輩芸人へのいじめが騒動となっている、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄。相方の八木真澄が１２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、告発した一人である元「りあるキッズ」の長田融季と電話し仲介したと伝えた。長田も自身のＸで報告し、騒動を謝罪した。高橋をめぐっては、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」でお笑いタレントの中山功太が「１０年間ぐらいずっといじめられ