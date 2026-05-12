●怒涛の勢いでサクセスストーリーへ突き進む1時間 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第4話が、11日に放送された。今回注目したのは、実際の政治の厳しさと、それをエンタメとして見せるための寓話性。また、タイトルに込