国民民主党の玉木雄一郎代表は１２日の記者会見で、２０日に開かれる見通しとなった党首討論について言及した。今国会初となる党首討論は、高市首相にとっては昨年１１月以来２回目。玉木氏は先月からＸなどで党首討論の実施を訴えており、念願の臨戦となる。一方で野党党首は過去最多の６人となり、持ち時間の細分化も懸念されている。玉木氏は会見で「待望の…と言うよりも、やって当たり前のことなので。ようやくできて良