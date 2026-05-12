岡山市役所 岡山市は、2025年度に開かれたコンベンション（大規模な学会や国際会議、展示会など）の件数や参加人数を発表しました。 おかやま観光コンベンション協会が調べたもので、中国地区以上の規模で開催期間が1日以上、参加者が概ね100人以上の大会は286件で、前年度より64件多くなりました。参加者数は13万8695人で、前年度より9870人多くなりました。 開催件数はコロナ禍前の2019年度（開催件数361件、参加者数1