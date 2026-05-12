5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2nd Studio Album 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、最初のコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。【ソロカット】デビュー後初！ショートカット姿のLE SSERAFIM・KAZUHA映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身にまとった5人のメンバーが、どこか不気味な雰囲気がただよう森に姿を現す。傷だらけの