お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。テレビ演出について本音を明かした。岩井は「出演者に散々文句を言わせたり、毒を吐き出させたMCが最後に『文句言ってるけど本当は好きなんだよな』みたいに、かわいげを出させるようなパスをしてくるが、好きなら言わないし、あの予定調和がテレビをつまらなくしている原因だと思う」と本音を明かした