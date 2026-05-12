「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの３番手・ベシアが３−３の七回に登板。押し出し四球で失点した。ベシアの失点は６試合ぶり。ベシアは先頭を空振り三振に仕留めたが、そこから３連続安打で満塁。ディバースに押し出し四球を与えて降板した。ベシアはこの試合まで今季１６試合に登板し、防御率１・３８。チーム内で最も信頼できる投手だった。