イラストレーター、タレントなど幅広く活躍しているみうらじゅん（68）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。「老け作り」に取り組んでいることを明かした。番組では「男性の色気」についてトーク。男女問わず美容に取り組むことが当たり前になり、MEGUMIが「（男性から）LINEいただくんです。『何やったらいい？』って」とアドバイスを求められると話すと、みうらは「4年ぐらい前か