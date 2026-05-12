吉本新喜劇の吉田裕（47）前田真希（46）夫妻が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。妻前田の“覚悟”に吉田が動揺する一幕があった。番組には、吉田と前田の夫妻と、同じく吉本新喜劇の千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻の2組のおしどり夫婦が出演。大阪の既婚の男女にアンケートしたところ、結婚後、家に帰りづらいと思う男性が多いことを取り上げた。ここから、スタジオで