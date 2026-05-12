サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルは、4試合を終えて2勝2敗の五分となった。 スパーズの2勝1敗で迎えた5月11日（現地時間10日、日付は以下同）の第4戦。ビクター・ウェンバンヤマが第2クォーター序盤にナズ・リードへエルボーを見舞ったことで退場処分となり、スパ