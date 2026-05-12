「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後１時現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 きょうの東京市場で任天堂は一進一退。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２兆５００億円（前期比１１．４％減）、営業利益予想は３７００億円（同２．７％増）、最終利益予想は３１００億円（同２６．９