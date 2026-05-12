清水建設が後場急伸。同社は１２日午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１２．３％増の２兆３１００億円、経常利益は同２１．０％増の１４８０億円を見込む。年間配当予想は同５円増配の７７円とした。業況を評価した買いを誘う形となったようだ。国内の建築事業で大型工事の施工が最盛期を迎えるなか、Ｍ＆Ａで取得したあおみ建設の業績を反映。追加変更工事