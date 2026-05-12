日清紡ホールディングスが後場急伸し、上場来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比４．６％減の２０３億１６００万円となったが、通期計画２１０億円に対する進捗率が９６．７％に達していることが買い手掛かりとなっているようだ。 売上高は同２．３％減の１４７６億９２００万円で着地した。主力の無線・通信事業