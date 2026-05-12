ドウシシャは、冷却プレートを搭載したポケットサイズのハンディファン『アイスターボファンポッケ』を、5月より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」および全国の量販店などで発売することを発表した。 【画像あり】ポケットに入るサイズ感やカラーバリエーションを確認 本製品は、持ち歩きを想定したコンパクトなハンディファンに、ペルチェ素子による冷却プレートを組み合わせた