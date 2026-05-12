シライ電子工業は後場に入り、ストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の５５５円でウリ気配となっている。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２９０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想は８億５０００万円（同５８．１％減）とした。中期経営計画で掲げた売上高目標３３０億円、営業利益目標２６億円を大きく下回る見通し。期末