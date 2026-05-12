「出しっぱなし」と「隠す」をバランスよく！料理研究家ワタナベマキさんの居心地のよいキッチンづくり【画像で見る】出しっぱなし収納は素材を揃えてすっきり見せる毎日のキッチンの片付け、本当にお疲れさまです。長い時間をキッチンで過ごす料理家さんたちは、スムーズに調理するためにどんなリセットをしているのでしょうか？今回は、料理研究家ワタナベマキさんのリセットルーティンを教えてもらいました。ワタナベさんが愛