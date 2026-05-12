アマテイ [東証Ｓ] が5月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.3％増の2億2300万円になったが、27年3月期は前期比10.3％減の2億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.3％増の4800万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.5％→3.9％に改善した。 株探ニュース