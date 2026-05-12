ケル [東証Ｓ] が5月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比34.4％減の3億8400万円になり、27年3月期も前期比34.9％減の2億5000万円に落ち込む見通しとなった。4期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比95.0％増の3900万円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の4.1％→1.6％に悪化した。 株探ニュース