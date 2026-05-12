ウクライナメディアは11日、国家汚職対策局などがゼレンスキー大統領の最側近だったイエルマーク前大統領府長官を資金洗浄の容疑で捜査していると報じました。報道によりますと、イエルマーク氏は首都キーウ近郊の高級住宅の建設計画において、およそ4億6000万フリブニャ、日本円でおよそ16億4000万円の資金を洗浄した疑いがもたれています。イエルマーク氏は去年11月、エネルギー分野における汚職をめぐり自身の関係先が家宅捜索