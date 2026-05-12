ごみ回収でのカスハラ去年の4月に「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が施行されてから1年。今回は「カスハラ」の実態と対策について取材してきました。【写真を見る】東京都カスハラ防止条例から1年カスハラの実態と対策カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」とは、お客さんから働く人への悪質な迷惑行為のことです。これによって働く人の心身の健康が害されたり、離職に追い込まれたりすることが社会問題となっ