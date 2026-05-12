藤原道長直筆の国宝「紺紙金字阿弥陀経」の一部（金峯山寺所蔵）奈良国立博物館（奈良市）で開催中の特別展「神仏の山吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美」で、平安時代の貴族藤原道長（966〜1027年）が金文字で記した国宝の経典「紺紙金字経」が、約2年半の修理を終え展示されている。道長は寛弘4（1007）年8月11日、自筆で写経した15巻の経典を金銅製経筒に入れて金峯山に埋納。江戸時代に見つかり、その後所在不明とな