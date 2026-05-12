ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）、橘ケンチ（４６）、ＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡ（４５）が１２日、都内で行われたワークマンとＥＸＩＬＥのコラボブランド「ＺＥＲＯ−ＳＴＡＧＥ」のファンウエア新ＣＭ発表会に出席した。今作のタイアップソングに、今月２０日にリリースされる「２４ｋａｒａｔｓＧＯＬＤＥＮＢＥＳＴ」の収録曲「２４ｋａｒａｔｓＧＯＬＤＬＥＧＡＣＹｆｅａｔ．松本孝弘」が起用され、