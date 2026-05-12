近年のAIはあまりに性能が高いため、「誰も気付いていなかったソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性」を発見することが可能となり、サイバーセキュリティ上の脅威になっていると指摘されています。新たにGoogle脅威インテリジェンスグループ(GTIG)が、「著名なサイバー犯罪の脅威アクター」がAIを使ってゼロデイ脆弱性を発見していたと報告しました。Adversaries Leverage AI for Vulnerability Exploitation, Augmented Operations,