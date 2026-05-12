OpenAIの元CTOであるミラ・ムラティ氏が設立したAIスタートアップのThinking Machines Labが、リアルタイム協働AI「Interaction Models」の研究プレビューを発表しました。Interaction Models: A Scalable Approach to Human-AI Collaboration - Thinking Machines Labhttps://thinkingmachines.ai/blog/interaction-models/Introducing interaction models | Thinking Machines Lab - YouTube既存のAI研究では、AIが自律的に動作