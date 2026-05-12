米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わりチームも3-9で敗れた。現在、51打席連続ノーアーチと苦しんでいる。一方、投手としては防御率0.97と好調。米識者たちが「二刀流」が体にもたらす負担について議論を交わしている。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は日本時間12日ま