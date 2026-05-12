中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）より、新キャストが発表。加藤シゲアキ、余貴美子、沙倉ゆうの、橋本マナミらの出演が明らかになった。【写真】『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』追加キャストたち本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆