本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板。1-2の6回に逆転を許し無念の降板となった。それでも5回まで1失点と好投が光った投球内容は米国でも熱い視線が注がれた。今季7度目の先発登板。初回、先頭イ・ジョンフに左翼へライナーを打たれるも、T・ヘルナンデスの好守でピンチを免れると、アラエス、シュミットも打ち取った。2回は先頭のディバー