お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が１年ぶりとなる単独ツアー「ＣＨＯＣＯＬＡＴＥＰＬＡＮＥＴＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『Ｓｐａｃｙ』」を８、９月に開催すると１２日、所属の吉本興業が発表した。ツアーは全国１１か所、計１９公演におよび、演出には「ヨーロッパ企画」の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成される。また、８⽉の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場「東京建物ぴあシアター」