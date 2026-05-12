◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で東三段目６枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が西同４枚目で大和湖（山響）を押し出し、初日から２連勝とした。立ち合いで相手が真っすぐ当たってきたが、構わず左のまわしを取って前に出ると、相手が一瞬宙を浮くほどの圧力で押し出した。序ノ口デビューから３場所目。無傷の本割の連勝も１６に伸ばした。