研究開発施設「イノベーションセンター」セトラスホールディングス提供 化学品や医薬品製造、アグリバイオなどを手掛ける高松市のセトラスホールディングスが坂出市林田町に新しい研究開発施設と多目的厚生施設を整備し、2026年4月28日に完成しました。 波をモチーフにした研究開発施設「イノベーションセンター」は、3階建てで、延べ床面積4244.46平方メートル。社員同士