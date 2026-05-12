「これからどんどん調子を上げますよ」【もっと読む】岡本和真が「大谷翔平が得られない恩恵」で大谷超えへブルージェイズの岡本和真（29）について、古巣巨人のOBがこう言った。日本時間12日のレイズ戦に「４番・三塁」で出場。二回に先発右腕ラスムセンから左前打を放ち、連続試合安打を「10」に更新。連続試合出塁を「13」に伸ばした。同11日のエンゼルス戦では、3〜4月の月間最優秀投手賞に選出された先発ソリアーノから適