元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）と妻のラミレス美保さん（43）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫の監督時代のエピソードを披露した。ラミレス氏が監督を務めていた2019年4月末、平成から令和に移る“年号またぎの大型連敗”を記録。試合前に2軍から初昇格させた選手の活躍で、その連敗を10でストップさせるという出来事があった。同番組内で、負けが込むと酒量が増える