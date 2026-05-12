腸内細菌のバランスを整えることで、原因不明のおなかの不調の改善を目指す臨床研究を進めていると、大阪大の研究チームが明らかにした。健康な人の腸内細菌で作った精製液を患者の大腸に移植する手法で、２０２７年度末までに８０人の患者に実施し、安全性と有効性を確かめる。感染症や食生活の乱れ、ストレスなどがあると、下痢や腹痛、便秘といった不調が起こる。こうした原因がなくても症状が続くことがあり、チームはその