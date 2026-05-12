現在放送中の中島健人主演NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の新たな出演者として、余貴美子、沙倉ゆうの、橋本マナミ、加藤シゲアキ、宮岡大愛、高良健吾の出演が発表された。 参考：加藤シゲアキ、“表情のない”演技がなぜハマった？『ゼロ 一獲千金ゲーム』で見せたひたむきさ 本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー