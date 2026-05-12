楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、日本航空（JAL）のフライトと宿泊がセットになった「JAL楽パック」で5月12日から15日までセールを実施する。国内線全路線が対象となるものの、対象座席数には制限がある。旅行期間は5月13日出発分から9月30日帰着分まで。また、先着20枚限定で2名以上で利用できる1万円割引クーポン、先着40枚限定で2名以上で利用できる3,000円割引クーポンも配布する。