マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは5月11日、投稿を更新。4人組男性グループ・モナキとのコラボレーション画像を公開し、話題となっています。【画像】「なんか違和感があると思ったら」「多分別人でしんだwwwwwww」「ケンケンどうした？」同アカウントは「もし発売されるなら、こんなジャケットですかね…？」と投稿。「グリマスシェイク」とモナキのコラボレーションを記念し、デビューシングル『ほんまやでなんで