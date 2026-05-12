マルチタレントの阿波みなみさんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。幸せそうな表情をした姿を公開しました。【写真】阿波みなみの食事ショット「幸せそうな顔ってかわいいよね」阿波さんは「太っちゃった??あんたは悪くないわ!!この世の美味いもんが悪いの!!」とつづり、1枚の写真を投稿。ハンバーガーを両手に持ち、目をつぶっておいしそうに頬張る自身の姿です。無邪気な様子がほほ笑ましいです。コメントでは「相変わらず