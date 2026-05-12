イラン情勢を受けて中東以外からの原油の代替調達が急がれる中、アゼルバイジャンで調達された原油が日本に到着しました。【映像】横浜に到着した巨大タンカーの様子廣瀬拓也・実況「アゼルバイジャン産の原油を積んだ巨大なタンカーが横浜に到着しました」横浜市の根岸製油所に到着したタンカーには、石油元売り大手のENEOSが調達したおよそ28万3000バレルの原油が積まれています。イラン情勢が緊迫して以降、アゼルバイジャ