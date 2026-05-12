片山財務大臣と会談をしたベッセント財務長官は午後、高市総理とも会談します。日本側の狙いはどこにあるのでしょうか。【映像】財務省を訪れたベッセント長官総理側近は「中国に行く前に日本に立ち寄ること自体に意味がある」と話し、為替や経済に加えて対中政策のすり合わせが主眼との認識を示しました。官房副長官「日米関係のさらなる強化、さまざまな国際的課題に対する連携等に向けて、実りある議論ができることを期待し