歌手で俳優の中山優馬（32）が20日に「ReTRY」と「SPARK」を配信リリースすることを記念して、全国でイベントを開催する。発売記念イベントを全国で行うのは2014年にリリースした「GetUp！」以来、約12年ぶりとなる。20日の東京・タワーレコード渋谷店を皮切りに全国8カ所で開催。イベント対象店舗での予約・購入およびイベント開催当日会場で購入で、タワーレコード限定アザージャケットカードかランダム整理番号付き優先エ