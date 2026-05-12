「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手が先発。２−１の四回に２点タイムリーを浴び、３−２と勝ち越されたところで降板した。この回は先頭から２連打され、送球間に二、三塁に。ここでラモスに左翼線へ２点二塁打を浴び逆転された。佐々木はマウンドで悔しそうに首をかしげ、ベンチから出たロバーツ監督が交代を告げた。２番手で登板したトライネンが後続を断った。佐々木は５