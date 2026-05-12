片山財務大臣が来日中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、為替の動向などを協議しました。会談はきのうに続き2日目で、およそ30分間行われました。【映像】笑顔で握手を交わすベッセント長官と片山大臣片山財務大臣「足元の為替動向については、日米間で非常によく連携できていることと、昨年9月に発出した、もちろん『（為替）介入』についてもはっきりと書いてある、日米財務大臣共同声明に沿ってやっているということを