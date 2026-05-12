お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）での本音を明かした。ウエストランド井口浩之（43）から「一時期“腐り芸人”みたいなこともやってましたけど、お昼の帯やるようになって変わったことはあるんですか」と聞くと、岩井は「変わったところ。なんか若手とか出てきて、“とりあえず出口見