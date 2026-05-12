iPhone購入時に「端末補償」へ加入するべきかどうか迷っている人もいるでしょう。 端末補償は、iPhone故障時の修理費用を補償してくれるサービスです。しかし、場合によっては「入らなくてもよかった」という結論になる可能性もあります。 本記事では、iPhoneの端末補償の加入料金や加入後の修理費用をご紹介するとともに、加入すべきケースについてもまとめています。 iPhoneの「端末補償」の