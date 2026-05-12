理学療法士と作業療法士はどちらもリハビリテーションの専門職ですが、両者の違いについてよく分からない人もいるでしょう。将来の進路として目指すのであれば、それぞれの特徴や違いを理解しておくことが大切です。 本記事では、理学療法士と作業療法士の年収や仕事内容、目指し方についてご紹介します。 「理学療法士」と「作業療法士」の平均年収 厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」では、理