◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会・小学生の部▽決勝埼玉新座ボーイズ８−７深谷ボーイズ＝延長８回タイブレーク（３日・大田スタジアム）１６チームで争われた小学生の部は、埼玉新座ボーイズがスクイズでサヨナラ勝ち。３連覇を狙った深谷ボーイズを振り切り、３年ぶり２度目の優勝を飾った。壮絶な戦いとなった。埼玉新座は最終回の６回に２点、延長タイブレークの７回に３点をそれぞれ追いつく粘り腰。迎