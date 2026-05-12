プロボクシング元ＷＢＡ世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝が、６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４４」で、フィリピン同級１３位ローリンツ・ビアソン（フィリピン）とのスーパーフライ級１０回戦に臨むことが１２日、主催者から発表された。ユーリ阿久井は２４年１月にアルテム・ダラキアン（ウクライナ）を判定で下してＷＢＡフラ