◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会▽決勝多摩川ボーイズ８−１越谷ボーイズ＝５回コールド（５月４日・ケイアイスタジアム）東北・関東甲信越の最大規模のトーナメントは、創部３年目の巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）が１回戦から豪快な打撃を見せ続け、１７７チームの頂点に初めて上り詰めた。圧倒的なパフォーマンスだった。多摩川は準決勝の東葛飾戦までの４試合を２ケタ得点と力強い